Розстрілял під Києвом: чоловік отримав сім поранень, нападники затримані

9 серпня поліція затримала підозрюваних, які розстріляли чоловіка посеред вулиці в селі Софіївська Борщагівка.

Про це повідомив очільник обласного управління Національної поліції Андрій Нєбитов у Facebook.

За його словами, автомобіль злочинців зупинили в Обухівському районі через годину після повідомлення про стрілянину.

“Зловмисниками виявилися мешканці Харківської області. Один з них в минулому міг мати відношення до МВС”, - заявив Нєбитов.

За словами очільника поліції Київщини, потерпілий отримав вогнепальне поранення в груди.

“Наразі потерпілий в лікарні. У нього сім вогнепальних поранень. За його життя борються лікарі”, - зазначив поліцейський.

Крім того, Нєбитов оприлюднив відео з камер спостереження, на якому зафіксовано напад на потерпілого.