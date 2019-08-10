Розстрілял під Києвом: чоловік отримав сім поранень, нападники затримані
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Укрінформ
9 серпня поліція затримала підозрюваних, які розстріляли чоловіка посеред вулиці в селі Софіївська Борщагівка.
Про це повідомив очільник обласного управління Національної поліції Андрій Нєбитов у Facebook.
За його словами, автомобіль злочинців зупинили в Обухівському районі через годину після повідомлення про стрілянину.
“Зловмисниками виявилися мешканці Харківської області. Один з них в минулому міг мати відношення до МВС”, - заявив Нєбитов.
За словами очільника поліції Київщини, потерпілий отримав вогнепальне поранення в груди.
“Наразі потерпілий в лікарні. У нього сім вогнепальних поранень. За його життя борються лікарі”, - зазначив поліцейський.
Крім того, Нєбитов оприлюднив відео з камер спостереження, на якому зафіксовано напад на потерпілого.