На бульварі Лесі Українки обмежуватимуть рух

На бульварі Лесі Українки обмежуватимуть рух

Укрінформ
Із 20:00 9 до 05:00 10 серпня у зв’язку з поточним ремонтом на бульварі Лесі Українки частково обмежуватимуть рух.

Про це поінформували у КК «Київавтодор», повідомляє пресслужба КМДА.

"Із 9 до 10 серпня у зв’язку з поточним ремонтом на бульварі Лесі Українки рух транспорту частково обмежуватимуть", - йдеться у повідомленні.

Як інформують у комунальній корпорації, триватиме ремонт у 2 етапи. Так, з 20:00 9 серпня до 5:00 10 серпня фрезуватимуть покриття на бульварі Лесі Українки. Вирізатимуть пошкодженні ділянки загальною площею 2 000 кв. м (від Печерського шляхопроводу до площі Лесі Українки).

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Упродовж дня 10 серпня асфальтуватимуть усі карти, які відфрезерували.

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності.

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