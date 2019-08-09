На бульварі Лесі Українки обмежуватимуть рух

Із 20:00 9 до 05:00 10 серпня у зв’язку з поточним ремонтом на бульварі Лесі Українки частково обмежуватимуть рух.

Про це поінформували у КК «Київавтодор», повідомляє пресслужба КМДА.

"Із 9 до 10 серпня у зв’язку з поточним ремонтом на бульварі Лесі Українки рух транспорту частково обмежуватимуть", - йдеться у повідомленні.

Як інформують у комунальній корпорації, триватиме ремонт у 2 етапи. Так, з 20:00 9 серпня до 5:00 10 серпня фрезуватимуть покриття на бульварі Лесі Українки. Вирізатимуть пошкодженні ділянки загальною площею 2 000 кв. м (від Печерського шляхопроводу до площі Лесі Українки).

Упродовж дня 10 серпня асфальтуватимуть усі карти, які відфрезерували.

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності.