У КМДА спростували інформацію про дозвіл суду на обшук
"В ухвалі Голосіївського районного суду міста Києва щодо будівництва ділянки Великої кільцевої дороги від вул. Рокоссовського до вул. Богатирської мова йде виключно про тимчасовий доступ до речей і документів, а не про проведення обшуків", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, КМДА постійно взаємодіє з правоохоронними органами з метою забезпечення розслідування будь-яких неправомірних дій. Всі запити правоохоронних органів опрацьовуються згідно із законодавством України. Відповіді на них надаються у визначені законом терміни. Таким чином, правоохоронні органи можуть звернутися із запитом до відповідного структурного підрозділу КМДА. І для отримання даних документів не потрібна ухвала суду.
Крім цього, інформація в ухвалі Голосіївського районного суду міста Києва від 24.07.2019 у справі № 752/13649/19 щодо переліку документів, якими володіє Департамент економіки та інвестицій КМДА, – не відповідає дійсності. Володіння документами, переліченими в ухвалі, не належить до компетенції Департаменту економіки та інвестицій, визначеної Положенням про нього", - йдеться у повідомленні.
"Зважаючи на недостовірну інформацію, наведену в ухвалі, та подальше її поширення у засобах масової інформації, вбачається мета відповідної кампанії не в отриманні документів, які належить оцінювати органам досудового слідства, а у створенні інформаційного приводу, згідно з яким дії обраної киянами місцевої влади є предметом вивчення правоохоронних органів", - зазначили у мерії.
У КМДА закликали журналістів перевіряти інформацію перед тим, як передруковувати її з інших джерел.
Раніше деякі ЗМІ повідомили, що суддя Голосіївського районного суду Києва своєю постановою надав Національній поліції право доступу до речей і документів департаменту економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації з можливістю вилучення їх оригіналів.
Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Голосіївського райсуду столиці, розглянувши клопотання слідчого в кримінальному провадженні за ознаками порушення за статтею "Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах" щодо будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської.