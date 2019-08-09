Два автобуси тимчасово змінять маршрут через фестиваль

Із 20:00 9 серпня до 6:00 11 серпня рух автобусів маршрутів №№ 24, 114 буде організовано трасою руху вихідного дня у зв’язку із проведенням культурно-просвітницького фестивалю «Сильні України».

Про це повідомили у КП "Київпастранс".

"Із 20:00 9 серпня до 6:00 11 серпня рух усіх видів транспортних засобів на вул. Хрещатик (на ділянці від вул. Прорізної до вул. Богдана Хмельницького) буде закрито", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, 10 серпня в столиці відбудеться фестиваль «Сильні України».

У рамках фестивалю відбудеться турнір «Найсильніша родина України», шоу «Богатирі проти вантажівок», демонстрація фільму «Іван Сила», показові виступи стронгменів, а також стенди, присвячені легендарним «Сильним України». Змагання входитимуть до рейтингу вищої та першої ліг.

Фото: КМДА