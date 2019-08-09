На Київщині рятувальники ліквідували наслідки негоди

У Києві та Київській області після зливи та сильного вітру рятувальники прибирали повалені дерева.

Про це повідомляє ДСНС України.

“У Києві підрозділами ДСНС здійснено 12 виїздів для прибирання дерев, що були повалені внаслідок поривів вітру, залучалося 60 чол. о/с та 12 од. техніки”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Київщині у м. Буча внаслідок поривів вітру було повалено близько 50 дерев. Зазначається, що дерева з проїжджої частини міста прибрано, проїзд забезпечено. Від ДСНС залучалося 4 чол. о/с та 1 од. техніки.

Також у с. Голодьки Тетіївського району внаслідок поривів вітру пошкоджено крівлю школи на площі близько 50 кв. м та крівлі 10 приватних будинків. Від ДСНС залучалося 5 чол. о/с та 1 од. техніки.