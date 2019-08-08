У Києві через фестиваль на Хрещатику перекриють транспортний рух

У зв’язку із проведенням фестивалю «Сильні України» із вечора 9 серпня до ранку 11 серпня на Хрещатику перекриють транспортний рух.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"10 серпня в столиці відбудеться фестиваль «Сильні України». Під час підготовки локації та впродовж фестивалю частина вулиці Хрещатик (від перетину з вулицею Прорізною до перетину з вулицею Богдана Хмельницького) буде закрита для автомобільного руху", - йдеться у повідомленні.

Так, відповідно до розпорядженням КМДА №1402 заборона руху всіх видів транспортних засобів триватиме із 20:00 9 серпня до 06:00 11 серпня.

У рамках фестивалю відбудеться турнір «Найсильніша родина України», шоу «Богатирі проти вантажівок», демонстрація фільму «Іван Сила», показові виступи стронгменів, а також стенди, присвячені легендарним «Сильним України». Змагання входитимуть до рейтингу вищої та першої ліг.

Як зазначається, відповідальність за підготовку та проведення заходу несе ініціатор його проведення – громадська організація «Федерація стронгмену України». Вона має розробити, погодити з Управлінням патрульної поліції в м. Києві Департаменту патрульної поліції та подати на затвердження Департаменту транспортної інфраструктури відповідні схеми організації дорожнього руху.