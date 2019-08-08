У Києві судитимуть чоловіка, який прострелив ногу журналісту

Київська місцева прокуратура №5 скерувала до суду обвинувальний акт щодо 45-річного киянина, який прострелив ногу журналісту на Оболоні.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

"Київською місцевою прокуратурою №5 скеровано до суду обвинувальний акт відносно 45-річного киянина, який з хуліганських мотивів вчинив стрілянину та поранив відвідувача (розважального закладу - ред.)", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі Києва нагадали, що інцидент стався увечері 5 травня 2019 року.

Зокрема, киянин, перебуваючи на літній терасі розважального закладу на столичній Оболоні, під час словесного конфлікту з компанією молодих людей, які відпочивали, здійснив 6 пострілів із гвинтівки.

Зазначається, що у результаті пострілів одна із куль влучила в потерпілого, який виявився журналістом, заподіявши останньому відкритий другого ступеню уламковий вогнепальний перелом кістки правої стопи.

За результатами слідства обвинувальний акт за ч.1 ст.122 КК (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч.1 ст.129 КК (погроза вбивством) та ч.4 ст.296 ККУ (хуліганство) направлено до Оболонського райсуду для розгляду по суті.

Зокрема, чоловіку загрожує покарання до 7 років позбавлення волі.

Фото: Facebook прокуратури міста Києва