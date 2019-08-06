У Києві весь тиждень проходитимуть ярмарки: список вулиць

У Києві 6-11 серпня проходитимуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зокрема, 6 серпня ярмарки проходять:

- у Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Володимирська, 80-86-А;

- у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

- у Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки «SHELL»; вул. Електротехнічна, 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»);

- у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

- у Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35.

7 серпня заплановані ярмарки:

- у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;

- у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

- у Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна, 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»);

- у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

- у Подільському районі – просп. Правди, 5-11.

На 8 серпня ярмарки заплановані:

- у Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

- у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

- у Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна, 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»);

- у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутіна, 12-А;

- у Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35.

9 серпня закупитися можна буде:

- у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

- у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

- у Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна, 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»); вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);

- у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

- у Подільському районі – вул. Полкова, 72;

- у Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса); пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської).

У суботу, 10 серпня, та неділю, 11 серпня, ярмарки вируватимуть: у Дарницькому районі – на перетині вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); у Деснянському районі – на вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, і з іншого боку від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна, 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»).

Крім того, у неділю ярмарок проходитиме і у Дніпровському районі – на вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської).