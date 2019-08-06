У Києві затримали шахраїв, які привласнювали кошти онкохворих

СБУ блокувала у Києві діяльність групи інтернет-шахраїв, які привласнювали кошти онкохворих.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що учасники угруповання, до складу якого входили мешканці столиці, пропонували громадянам надання грошових позик через спеціально створені вебплатформи. Для отримання "кредиту" зловмисники вимагали попередньо перерахувати на підконтрольні банківські рахунки кошти за так звані перевіркові й посередницькі дії, зокрема, "сплату за податок", "аванс за послуги юристів, бухгалтерів" тощо. Проте реальні позики громадянам не надавались", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, жертвами шахраїв ставали тяжкохворі люди, зокрема й онкологічними захворюваннями, які потребували високовартісного лікування.

У разі відмови клієнтів від "послуг" зловмисники погрожували потерпілим відмовою у "позиці" та внесенням до "чорного списку" ненадійних позичальників.

За попередньою інформацією, зловмисники одержували від незаконної діяльності щомісяця майже 500 тисяч гривень.

Під час слідчих дій за місцем проживання та у транспортних засобах учасників угруповання правоохоронці виявили мобільні термінали, комп’ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази протиправних дій.

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Відкрито кримінальне провадження, двох організаторів групи затримано та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.

Фото: ssu.gov.ua