У столиці з початку року вилучили майже 800 боєприпасів часів Другої світової війни

У Києві з початку цього року вилучено 777 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

“З початку року на території м. Києва було вилучено та знищено 777 вибухонебезпечних предметів Другої світової війни”, - йдеться в повідомленні.

При цьому напередодні, 5 серпня, піротехніки вилучили в урочищі “Лиса гора” у Голосіївському районі артилерійський снаряд Д-76мм часів Другої світової війни. Боєприпас було знищено на полігоні.

Фото: ДСНС