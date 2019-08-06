У столиці з початку року вилучили майже 800 боєприпасів часів Другої світової війни
Укрінформ
У Києві з початку цього року вилучено 777 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.
Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
“З початку року на території м. Києва було вилучено та знищено 777 вибухонебезпечних предметів Другої світової війни”, - йдеться в повідомленні.
При цьому напередодні, 5 серпня, піротехніки вилучили в урочищі “Лиса гора” у Голосіївському районі артилерійський снаряд Д-76мм часів Другої світової війни. Боєприпас було знищено на полігоні.
Фото: ДСНС