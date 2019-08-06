Столичні патрульні за липень виявили понад тисячу пʼяних водіїв

У Києві патрульні за липень склали 1086 протоколів за за керування транспортними засобами у стані сп'яніння.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва у Facebook.

"За минулий місяць київські патрульні опрацювали 44 742 повідомлення, що надійшли від заявників на службу 102. Загалом на порушників патрульні склали 24 980 адміністративних матеріалів, з яких 1086 - за керування транспортним засобом у стані сп'яніння", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, столичні патрульні затримали 392 осіб, які, ймовірно, вчинили кримінальні правопорушення. Зокрема, по гарячих слідах затримано 62 підозрюваних у крадіжках, 34 - у пограбуваннях, чотирьох - у розбоях та шістьох імовірних викрадачів автомобілів.

Читайте також: Відсьогодні на вулиці вийдуть патрулі Нацгвардії

Зазначається, що також було виявлено 202 громадянина, які перебували в розшуку та переховувалися від слідства.

"Також інспектори виявили у 170 осіб речовини, схожі на наркотичні, що заборонені у вільному обігу", - поінформували у столичній патрульній поліції.