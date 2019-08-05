Під Києвом затримали таксиста, який прикував у підвалі пасажира

"До поліції Київщини звернувся 38-річний житель м. Суми, який повідомив, що його утримували в підвалі. Встановлено, що заявник, зробив замовлення в таксі, завезти його в місто Суми", - йдеться у повідомленні.

Згодом, не доїхавши до місця призначення, таксист попросив розрахуватися за поїздку, однак, пасажир повідомив, що на рахунку немає грошей.

У свою чергу, водій пішов назустріч чоловіку та відвіз до найближчого відділення банку, - але з’ясувалося, що чоловік має борг у фінансовій установі, тому в позиці йому відмовили.

"Дізнавшись про це, вони вирішили повертатися до Києва. У столиці також не вдалося роздобути гроші. Тоді, на власний розсуд, водій вирішив отримати гроші. Пасажир заборгував за поїздку 7 тисяч гривень", - поінформували у поліції.

Уточнюється, що таксист відвіз пасажира до власного гаража в с. Софіївська Борщагівка, а там, у підвалі, він зв’язав йому ногу ланцюгом та зачинив.

"Потерпілий знайшов у приміщені інструменти, завдяки чому, йому вдалося самостійно звільнитися. У неволі він провів 7 годин", - додали у поліції.

Працівники Києво-Святошинського відділу поліції затримали водія таксі за ст. 208 КПКУ.

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У зв’язку з цим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Фото: www.facebook.com/pol.kyivregion