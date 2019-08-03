У Києві судитимуть посадовців, які на ремонті дитсадка розікрали понад 2 мільйони

У Києві судитимуть посадовців, які на ремонті дитсадка розікрали понад 2 мільйони

Укрінформ
Прокуратурою завершено досудове розслідування та скеровано до суду справу проти посадовців, які на ремонті дитячого садка розікрали понад 2 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

“Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розкрадання понад 2 млн гривень, виділених на капітальний ремонт дитячого садка, розташованого на території Печерського району міста Києва”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у 2015 році посадові особи Управління житлово-комунального господарства та будівництва уклали з підприємством-підрядником договір на проведення робіт з капітального ремонту дошкільного навчального закладу, розташованого на території Печерського району міста Києва.

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Надалі на підставі затверджених актів виконаних робіт Управління житлово-комунального господарства та будівництва перерахувало на рахунки приватного підприємства понад 10 млн гривень бюджетних коштів.

Однак, як встановлено досудовим розслідуванням, виконавцем робіт не здійснені роботи на загальну суму понад 2 млн гривень, що підтверджується висновками експертиз.

Дії посадовців кваліфіковано за ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), санкція якої передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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Наразі місцевою прокуратурою обвинувальний акт стосовно колишнього директора приватного підприємства та службової особи, яка здійснювала технічний нагляд при здійсненні будівельних робіт, скеровано до суду для розгляду по суті.

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