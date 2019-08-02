Столична влада запевняє, що міст на Труханів острів безпечний для пішоходів

"На мосту проводять додаткові обстеження. За результатами огляду виявлено, що відбулося падіння залізобетонних конструкцій (противажелів) на опорі № 3 (прогін 2-3, не судноплавний)", - йдеться у повідомленні.

Поінформовано, що Пішохідний міст безпечний для пішоходів, споруда під наглядом фахівців КП “Київавтошляхміст”.

Зазначається, що наразі вжито заходів щодо убезпечення руху пішоходів мостом та йде підготовка технічного завдання на розробку першочергових дій із відновлення конструкцій мосту та проведення глибокого спеціального обстеження.

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Як повідомляв Укрінформ, у столиці обвалилася частина Пішохідного мосту, який з'єднує правий берег і Труханів острів. Наразі міст відритий для пішоходів.