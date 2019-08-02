На центральній площі аеропорту "Київ" встановлять пам'ятник Сікорському

На центральній площі Міжнародного аеропорту “Київ” імені Ігоря Сікорського за кілька тижнів встановлять пам'ятник відомому авіаконструктору.

Про це повідомляється на сторінці аеропорту у Facebook.

"Столичний аеропорт нещодавно перейменували на честь геніального і відомого на весь світ інженера і вже за кілька тижнів кияни отримають в подарунок від аеропорту пам’ятник видатному земляку - Ігорю Сікорському, який встановлять на центральній площі аеропорту "Київ”", - йдеться у повідомленні.

Роботи над створенням пам’ятника Ігорю Сікорському / Фото: Facebook

Також зазначається, що наразі триває робота над створенням пам’ятника конструктору перших літаків і вертольотів Ігорю Сікорському.

Як повідомлялося, у березні 2018 року Київська міська рада присвоїла аеропорту “Київ” ім’я авіаконструктора Ігоря Сікорського.