На центральній площі аеропорту "Київ" встановлять пам'ятник Сікорському
Про це повідомляється на сторінці аеропорту у Facebook.
"Столичний аеропорт нещодавно перейменували на честь геніального і відомого на весь світ інженера і вже за кілька тижнів кияни отримають в подарунок від аеропорту пам’ятник видатному земляку - Ігорю Сікорському, який встановлять на центральній площі аеропорту "Київ”", - йдеться у повідомленні.
Роботи над створенням пам’ятника Ігорю Сікорському / Фото: Facebook
Також зазначається, що наразі триває робота над створенням пам’ятника конструктору перших літаків і вертольотів Ігорю Сікорському.
Як повідомлялося, у березні 2018 року Київська міська рада присвоїла аеропорту “Київ” ім’я авіаконструктора Ігоря Сікорського.