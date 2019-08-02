На центральній площі аеропорту

На центральній площі аеропорту "Київ" встановлять пам'ятник Сікорському

Фото
Укрінформ
На центральній площі Міжнародного аеропорту “Київ” імені Ігоря Сікорського за кілька тижнів встановлять пам'ятник відомому авіаконструктору.

Про це повідомляється на сторінці аеропорту у Facebook.

"Столичний аеропорт нещодавно перейменували на честь геніального і відомого на весь світ інженера і вже за кілька тижнів кияни отримають в подарунок від аеропорту пам’ятник видатному земляку - Ігорю Сікорському, який встановлять на центральній площі аеропорту "Київ”", - йдеться у повідомленні.

Роботи над створенням пам’ятника Ігорю Сікорському / Фото: Facebook

Також зазначається, що наразі триває робота над створенням пам’ятника конструктору перших літаків і вертольотів Ігорю Сікорському.

Як повідомлялося, у березні 2018 року Київська міська рада присвоїла аеропорту “Київ” ім’я авіаконструктора Ігоря Сікорського.

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