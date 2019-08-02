У Михайлівському Золотоверхому монастирі перебуватиме ікона Марії Магдалини

У Києві в Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі перебуватиме ікона святої Марії Магдалини з частиною її мощей.

Про це повідомляє Православна церква України на своїй сторінці у Facebook.

“У Києві з 3 по 10 серпня 2019 року перебуватиме ікона святої Марії Магдалини з частинкою її мощей. Усі охочі зможуть помолитися біля святині у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі”, - йдеться в повідомленні.

Також у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі 4 серпня, саме у день святої рівноапостольної Марії Магдалини, о 10:00 розпочнеться урочиста Божественна літургія, яку очолить предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

ПЦУ запрошує вірян приєднатися до спільної молитви перед іконою, написаною в афонському монастирі Симонопетра, та мощами святої Марії Магдалини.

Читайте також: Епіфаній освятив каплицю для прикордонників у Борисполі

Як повідомлялося, вважається, що чудотворна ікона Марія Магдалина позбавляє від багатьох хвороб, поганих звичок і пристрастей. Особливо часто до неї звертаються жінки – вони просять у неї щастя в сімейному житті і здорових дітей.

За переказами, Марія Магдалина була вірною послідовницею Ісуса Христа, яка була зцілена ним. Вона першою побачила Ісуса, котрий воскрес, і сповістила про це апостолів. Її зараховано до лику святих.

Фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine