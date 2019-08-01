У Києві тимчасово змінить маршрут нічний тролейбус

У Києві 2 серпня буде змінено маршрут нічного тролейбуса №92Н у зв’язку із ремонтом контактної мережі тролейбуса на просп. Свободи.

Про це повідомили у КП «Київпастранс», інформує пресслужба КМДА.

"Із 02:00 до 04:00 рух тролейбусів буде організовано від міжнародного аеропорту "Київ" ("Жуляни") до просп. Правди за власною трасою, далі – просп. Правди – вул. Ярослава Івашкевича – просп. Правди – далі за власною трасою", - йдеться у повідомленні.

О 04:00 рух тролейбусів буде поновлено за власним маршрутом.