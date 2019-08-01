У Києві відкрили оновлений парк “Куренівський”

У Києві після реконструкції відкрили парк "Куренівський", що знаходиться у Подільському районі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зараз ми відкрили Куренівський парк, і ви бачите тут велику кількість людей, велику кількість дітей. За останні роки ми відремонтували понад 360 парків і скверів у нашому місті, де можна відпочивати з дітьми, де є гарні доріжки і освітлення, дитячі та спортивні майданчики, та система відеоспостереження”, - сказав під час відкриття мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що зараз Куренівський парк повністю облаштований для сімейного відпочинку: тут є дитячі та спортивні майданчики для різних вікових груп, дитячий автодром, де дітлахи можуть не тільки покататися, а й вивчити правила дорожнього руху. За його словами, цей парк також облаштований системою відеонагляду, тут встановили 31 камеру спостереження.

Оновлений парк "Куренівський" / Фото: Андрій Скакодуб, Укрінформ

"Відеоспостереження є одним із ключових ознак... і в тих містах, де є камери спостереження, в минулому році там злочинність впала більше ніж на 50 відсотків", - зауважив мер Києва.

Також Кличко додав, що в автомістечку “Куренівського” облаштували нові дороги з розміткою та знаками, які підсвічуються, перехрестями, розв’язками, тунелем, залізничним переїздом та зупинками для пасажирів.

Під час відкриття парку "Куренівський" для дітей працювали атракціони та аніматори. Також патрульні провели урок щодо правил безпеки на дорозі та відбувся урок від тренера Асоціації велосипедистів міста Києва для маленьких велосипедистів (від 2 до 6 років).

Зокрема, на дитячому автодромі працювали регулювальники, а також була фотозона із патрульним автомобілем.