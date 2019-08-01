Із України вишлють 33 нелегалів після облави на ринку "Троєщина"

Працівники міграційної служби спільно з поліцією 31 липня в ході відпрацювання ринку в Деснянському районі Києва виявили 59 іноземців-нелегалів.

Про це повідомляє пресслужба ДМС.

"У результаті — відносно 33 осіб прийнято рішення про примусове повернення в країну походження, відносно 17 осіб – про скорочення терміну тимчасового перебування в Україні, ще 2 мігрантів помістять до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства для ідентифікації особи”, - йдеться в повідомленні.

Складено також 42 адміністративних протоколи за ст. 203 КУпАП ”Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України”.

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У пресслужбі ДМС нагадали, що минулого тижня на цьому ж ринку виявили 63 мігрантів. При цьому під час флюорографічного обстеження у трьох із них виявили ознаки серйозного інфекційного захворювання. Чоловіки займалися реалізацією овочів і фруктів, тобто постійно контактували із сотнями людей і з продуктами.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, йдеться про ринок "Троєщина".

Фото: ДМС