Із України вишлють 33 нелегалів після облави на ринку "Троєщина"
Про це повідомляє пресслужба ДМС.
"У результаті — відносно 33 осіб прийнято рішення про примусове повернення в країну походження, відносно 17 осіб – про скорочення терміну тимчасового перебування в Україні, ще 2 мігрантів помістять до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства для ідентифікації особи”, - йдеться в повідомленні.
Складено також 42 адміністративних протоколи за ст. 203 КУпАП ”Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України”.
У пресслужбі ДМС нагадали, що минулого тижня на цьому ж ринку виявили 63 мігрантів. При цьому під час флюорографічного обстеження у трьох із них виявили ознаки серйозного інфекційного захворювання. Чоловіки займалися реалізацією овочів і фруктів, тобто постійно контактували із сотнями людей і з продуктами.
Згідно з повідомленнями ЗМІ, йдеться про ринок "Троєщина".
Фото: ДМС