Київ при Кличкові кращий, ніж будь-коли - Джуліані

Радник президента США і ексмер Нью-Йорка Рудольф Джуліані вважає Віталія Кличка найкращим мером Києва, а також упевнений, що при ньому столиця України має кращий вигляд, ніж будь-коли.

Про це Рудольф Джуліані написав у Twitter.

"Мер Віталій Кличко був великим чемпіоном у суперважкій вазі і є справжнім патріотом України. Місто Київ ніколи не було кращим. Він - яскраве світло, що сяє в навколишньому темряві", - зазначив Джуліані.

Mayor Vitaly Klitchko was a great heavyweight champion and is a real patriot of Ukraine. The city of Kiev has never been better. He is a bright light in shining relative darkness. pic.twitter.com/PIN9jfAzb4 — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 31 липня 2019 р.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні голова КМДА Віталій Кличко зустрівся в США з колишнім мером Нью-Йорка, радником Дональда Трампа з кібербезпеки Рудольфом Джуліані.