У Києві за чотири роки постраждалими від торгівлі людьми визнали 39 осіб

Упродовж 2014-2019 років до уповноважених структур міста Києва звернулися 57 осіб, які постраждали від торгівлі людьми. 39 з них - отримали цей статус.

Про це під час соціально-інформаційної кампанії до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, інформує офіційний портал Києва.

«У Києві близько 60 людей за останні чотири роки звернулися за отриманням статусу постраждалих від торгівлі людьми. При цьому, невідомо ще скільки таких постраждалих, які не звертались за допомогою. 39 людей цей статус отримали. Ми навіть розробили програму матеріальної допомоги таким особам. Незважаючи на те, що Київ є єдиним містом, де створено відповідні структури на районних рівнях, цього недостатньо. Але що би держава не робила, якщо громада не буде розуміти ризики, проблему остаточно вирішити буде неможливо», – зазначила Хонда.

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Відзначення Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми відбувається в Києві вже вчетверте і має на меті привернути якомога більше уваги до розв'язання цієї проблеми. Цього року низка просвітницьких заходів відбулася у приміщеннях Центрального та Південного залізничних вокзалів, на Майдані Незалежності та кінотеатрі «Київська Русь».

Протягом 2019 року центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді реалізовувалось 6 реабілітаційних планів.