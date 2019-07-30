У Києві вночі 31 липня зміниться рух трьох тролейбусів

У Києві в ніч на 31 липня буде змінено маршрут тролейбусів №№ 30, 30К, 31 у зв’язку із ремонтом контактної мережі на просп. Степана Бандери.

Про це інформує пресслужба КМДА.

"Отже, із 00:00 до 05:00 рух тролейбусів на проспекті Степана Бандери (на ділянці від просп. Героїв Сталінграда до вул. Йорданської) буде закрито", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рух тролейбусів буде організовано таким чином:

Маршрут № 30 від вул. Кадетський Гай до ст. м. "Почайна". Останні відправлення тролейбусів за власним маршрутом: від вул. Кадетський Гай: 21:43, 22:00; від ст. м. "Почайна" у напрямку вул. Милославської: 22:34, 22:49; від вул. Милославської: 23:03, 23:20.

Маршрут № 31 від вул. Милославської до ст. м. "Мінська". Останні відправлення тролейбусів за власним маршрутом: від Залізничної станції "Зеніт": 23:32, 23:48; від вул. Милославської : 22:54, 23:08.

Як повідомляється, маршрути заїздів та виїздів тролейбусів №№ 30К, 31, 37, 50, 50К із Куренівського ТРЕД та в Куренівське ТРЕД будуть скориговані.

О 05:00 рух буде відновлено.