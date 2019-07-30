Богдан: Кличко підтвердив, що не контролює Київраду

Глава Офісу Президента України Андрій Богдан заявив, що мер Києва Віталій Кличко підтвердив йому, що не контролює Київраду.

Про це Богдан сказав під час брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дійсно, він великий спортсмен, він гордість України, він людина, ім'я якого знає увесь світ, проте він втратив контроль над ситуацією в місті протягом останніх 5 років. І мер міста Києва Віталій Кличко підтвердив мені, це його слова, він не контролює Київську раду, є два-три смотрящих, які мають певні групи депутатів, і якщо він не буде знаходити з ними компроміси, у нього не буде більшості в Київраді, а відповідно, він не зможе бути активним мером", - заявив Богдан.

Водночас, за його словами, Кличко наголосив, "що він не має жодного стосунку до корупції і розкрадань, він розуміє, що щось відбувається не так, проте нічого з цим зробити не може".

"Він не задіяний у корупції, але іноді там він використовує спільну можливість пересування приватним авіатранспортом", - додав Богдан.

Також керівник Офісу Президента зазначив, що мав кілька зустрічей з Кличком.

"Дійсно, у мене було кілька зустрічей з паном Кличком в Офісі Президента. Зустрічей було дві. І на цих зустрічах я йому особисто шість разів, шість разів, тобто на кожній зустрічі по три рази, я попросив відмовитися від інституту "смотрящих". Відійти від цих корупційних схем. І стати дійсно народним мером", - заявив Богдан.

Як повідомлялося, 24 липня Кабінет міністрів отримав лист від Офісу Президента проханням направити подання про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

В ОП пояснюють можливість звільнення Кличка статтею 118 Конституції, яка передбачає, що "голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету міністрів".

Водночас у 2003 році Конституційний суд вже тлумачив ст. 118 Конституції та визначив, що "Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою".