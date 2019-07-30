Київський суд заарештував сімох підозрюваних у нападі на поліцейського

У Києві суд обрав сімом нападникам на поліцейського на Оболоні запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.

Про це повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко на своїй сторінці у Facebook.

"Сімом нападникам за погодженням із прокурором оголошено про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу. Суд обрав їм запобіжний захід - тримання під вартою терміном 60 діб без права внесення застави", - зазначив він.

Він додав, що поліцейський, на якого напали, одужує.

Як повідомлялося, напад на поліцейського стався 25 липня близько другої години ночі в Оболонському районі столиці. Поліцейський став випадковим свідком конфлікту, який відбувався між молодими людьми. Він представився і зробив порушникам зауваження, але на нього накинулися з кулаками.

У відповідь співробітник поліції застосував травматичну зброю і зробив кілька попереджувальних пострілів. Під час бійки один з нападників вдарив правоохоронця пляшкою по головi та поліцейський втратив свідомість.

Зловмисників вдалося затримати безпосередньо після вчинення злочину.

За фактом нападу на поліцейського порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.187 (розбій) та ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.