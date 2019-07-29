Через дощ підтопило станцію метро "Дорогожичі"
Укрінформ
Аварійно-рятувальні служби розпочали ліквідацію наслідків грози у Києві.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Рятувальники наразі працюють на території станції метро “Дорогожичі”, де сталося підтоплення через масштабні опади", - йдеться в повідомленні.
Також, за словами начальника Управління з питань цивільного захисту Київської міської державної адміністрації Романа Ткачука, наразі рятувальники отримують повідомлення про повалені негодою дерева та оперативно виїжджають на місця.
У КМДА додали, що за інформацією Українського гідрометцентру негода триватиме до кінця доби.
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