Через дощ підтопило станцію метро "Дорогожичі"

"Рятувальники наразі працюють на території станції метро “Дорогожичі”, де сталося підтоплення через масштабні опади", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами начальника Управління з питань цивільного захисту Київської міської державної адміністрації Романа Ткачука, наразі рятувальники отримують повідомлення про повалені негодою дерева та оперативно виїжджають на місця.

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У КМДА додали, що за інформацією Українського гідрометцентру негода триватиме до кінця доби.

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