У Києві встановлюють “екстрені кнопки” для термінового зв’язку з поліцією
Укрінформ
У столиці розпочали встановлення точок екстреного виклику, завдяки яким можна отримати зв'язок з оператором поліції.
Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.
"Повідомити про надзвичайну ситуацію стає ще легше. У Києві вже розпочали встановлення кнопок екстреного виклику. Просто тиснеш на кнопку та отримуєш зв'язок з оператором поліції", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що кнопка має системи відеонагляду та звукозапису.
"Наразі пристрій встановлено на: Smart street, Салютна, 2; Алеї художників; Пейзажній алеї; парк “Володимирська гірка”, - поінформували у МВС.