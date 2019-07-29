У Києві встановлюють “екстрені кнопки” для термінового зв’язку з поліцією

У столиці розпочали встановлення точок екстреного виклику, завдяки яким можна отримати зв'язок з оператором поліції.

Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.

"Повідомити про надзвичайну ситуацію стає ще легше. У Києві вже розпочали встановлення кнопок екстреного виклику. Просто тиснеш на кнопку та отримуєш зв'язок з оператором поліції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кнопка має системи відеонагляду та звукозапису.

"Наразі пристрій встановлено на: Smart street, Салютна, 2; Алеї художників; Пейзажній алеї; парк “Володимирська гірка”, - поінформували у МВС.