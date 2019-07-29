У Києві через спеку обмежили рух вантажівок

"Увага. У зв’язку з підвищенням температури повітря у Києві обмежений рух великовагового транспорту", - йдеться у повідомленні.

У поліції пояснили, що значна інтенсивність руху великовагового транспорту, а також підвищення температури повітря вище ніж +28°C призводить до руйнування покриття доріг та утворення на них поздовжньої та усадочної деформацій.

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"З метою збереження дорожнього покриття автомобільних доріг та вулиць столиці у період тривалої спекотної погоди вводиться тимчасове обмеження дорожнього руху для великовагового транспорту з 11:00 до 18:00. Час обмеження може змінюватись, відповідно до температурного режиму", - додали у поліції.