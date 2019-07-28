Релігійні заходи у столиці пройшли без провокацій — поліція

Масові заходи з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Руси-України пройшли безпечно і без порушень, в урочистостях взяли участь близько 15 тисяч осіб.

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

“28 липня у Києві пройшли масові релігійні заходи з нагоди 1031-ї річниці хрещення Київської Русі. Поліція злагоджено та професійно спрацювала у дні ходи та провела потужну превентивну роботу. Загалом 27 та 28 липня порушень громадського порядку та провокацій не зафіксовано”, - ідеться у повідомленні.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий зазначив, що в релігійних заходах з нагоди святкування 1031-ї річниці хрещення Київської Русі взяли участь близько 15 тисяч вірян. Їх безпеку охороняли до 2 тисяч правоохоронців.

“Для забезпечення громадського порядку під час хресної ходи залучались всі підрозділи київської поліції. Зокрема, на службу заступали спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи з собаками, спецпризначенці, а також співробітники превентивної комунікації. Для належної координації дій з іншими профільними службами та швидкого реагування на позаштатні ситуації в цілодобовому режимі працював ситуаційний центр МВС, який займався постійним моніторингом ситуації у місцях проведення масових заходів”, - зазначили в МВС.

Окрім забезпечення публічного порядку, правоохоронці також супроводжували вірян до місць їхнього проживання, звідки вони приїхали до столиці.

“Такі масові заходи в столиці проходять не вперше і весь особовий склад чітко розуміє відповідальність та поставлені задачі із забезпечення публічної безпеки. Є повна координація та взаємодія зі всіма задіяними підрозділами та службами”, - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

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Як повідомляв Укрінформ, 27-28 липня в Україні відбуваються урочистості з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Руси-України.