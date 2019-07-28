Рятувальники чергують у місцях проведення заходів до Дня хрещення Руси-України

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій забезпечують безпеку громадян у місцях проведення заходів з нагоди відзначення 1031-ї річниці хрещення Руси-України.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"27 та 28 липня в Україні проходять заходи з відзначення 1031-ї річниці хрещення Київської Русі. Традиційно у столиці сотні тисяч вірян йдуть хресною ходою до Володимирської гірки. Для того, щоб мешканці та гості столиці безпечно відзначили цю подію, рятувальники Головного управління ДСНС України у м. Києві чергують в місцях проведення заходів", - ідеться в повідомленні.

Рятувальники забезпечують безпеку громадян у місцях проведення заходів з нагоди відзначення річниці хрещення Київської Русі / Фото: dsns.gov.ua

Зазначається, що до чергування залучено піші патрулі рятувальників, які по усіх периметрах хресної ходи забезпечують безпечне її проходження. Крім того, по маршруту слідування вірян виставлені автомобільні пожежні пости.

“Всього для забезпечення безпечного проведення заходів упродовж 27 та 28 липня було залучено 350 рятувальників та 42 одиниці техніки”, - інформують в ДСНС.

Як повідомляв Укрінформ, 27-28 липня в Україні відбуваються урочистості з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Руси-України.