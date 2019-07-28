Поліція посилено охороняє столицю під час релігійних заходів

Поліція несе службу в посиленому режимі під час заходів до Дня хрещення Руси-України.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Поліція несе службу у посиленому режимі під час заходів за участю вірян в столиці / Фото: Нацполіція

“Поліція несе службу у посиленому режимі під час заходів за участю вірян в столиці. До забезпечення правопорядку в ході релігійних заходів залучена достатня кількість правоохоронців та приданих сил”, - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що після проведення інструктажів поліцейські, нацгвардійці та рятувальники заступили на охорону громадського порядку.

Як інформують у відділі комунікації поліції Києва, для миттєвого реагування на можливі правопорушення створено додаткові слідчо-оперативні групи, чергують вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками.

Як повідомляв Укрінформ, 27-28 липня в Україні відбуваються урочистості з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Руси-України. Уранці 28 липня після Божественної літургії на території Софійського собору пройде хресний хід до пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру та молебень.