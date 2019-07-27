На в'їзді у Київ поліцейські в авто виявили РПГ
Про це повідомляє у Facebook патрульна поліція України.
"Сьогодні близько 12 години на одеському КП (в’їзд в Київ) патрульні зупинили водія автомобіль Skoda за технічну несправність його автомобіля... Зупинили за технічну несправність автомобіля, а виявили в багажнику предмет, схожий на РПГ", - йдеться у повідомленні.
У патрульній поліції розповіли, що під час спілкування з патрульними чоловік помітно нервував, а тому патрульні вирішили провести поверхову перевірку його транспортного засобу. У багажнику автомобіля патрульні виявили предмет, схожий на РПГ.
Чоловік не зміг чітко пояснити, де взяв цю річ, що з нею хотів зробити та куди везе.
На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин, з'ясування походження виявленого предмета та подальшої кваліфікації дій чоловіка.