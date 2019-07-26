Під час хресної ходи поліція посилено охоронятиме Київ

У Києві в рамках відзначення 1031-річчя Хрещення Русі-України посилять заходи безпеки.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час інструктивної наради щодо публічної безпеки під час масових заходів у столиці, повідомляє пресслужба МВС.

«У рамках відзначення 1031-річчя Хрещення Русі-України до 15 тисяч вірян прибудуть завтра до столиці з різних регіонів України і пройдуть центральними вулицями міста. З метою належного гарантування безпеки гостей і мешканців Києва будуть посилені заходи безпеки», - сказав Яровий.

У міністерстві також зазначили, що для належної координації дій з іншими профільними службами та швидкого реагування на позаштатні ситуації в цілодобовому режимі працюватиме ситуаційний центр МВС, який здійснюватиме постійний моніторинг і контролюватиме ситуацію у місцях проведення масових заходів.

Як повідомлялося, у суботу, 27 липня, у Києві відбудеться хресний хід Московського патріархату.

У неділю, 28 липня, Православна церква України вирушить у хресний хід на чолі з митрополитом Епіфанієм.

Зокрема, урочистості ПЦУ з нагоди 1031-ї річниці хрещення Русі-України розпочнуться о 8:30 у Софії Київській. Далі буде Український хресний хід, молебень біля пам’ятника Володимиру, Молитва за Україну та проща до чудотворних святинь.