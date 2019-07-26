У Києві нічний тролейбус змінить маршрут через ремонт

У столиці в ніч проти 27, 28 та 29 липня змінять рух тролейбусів маршруту №91Н.

Зміна руху відбудеться через ремонт контактної мережі на бульварі Дружби Народів, повідомляє Київпастранс.

Так, у ніч проти 27 липня з 01:00 до 04:00 рух тролейбусів буде організовано від вулиці Милославської до Дарницької площі. О 04:00 рух тролейбусів буде відновлено за власним маршрутом.

У ніч проти 28 липня з 01:20 до 04:20 рух тролейбусів буде організовано від Залізничного вокзалу “Центральний” до вулиці Сержа Лифаря(вул. Сабурова). О 04:20 рух тролейбусів буде поновлено за власним маршрутом.

У ніч проти 29 липня з 02:00 до 04:00 рух тролейбусів буде організовано від вулиці Милославської до Дарницької площі. О 04:00 рух тролейбусів буде поновлено за власним маршрутом.