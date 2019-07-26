Столичні оперативники затримали групу крадіїв кабелю урядового зв’язку. Троє осіб цим нанесли збитків на суму 20000 гривень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"У ході відпрацювання Дніпровського району міста Києва оперативники столичної поліції помітили підозрілих чоловіків та жінку, які «крутилися» у дворі будинку на вулиці Сулеймана Стальського. Тож правоохоронці вирішили простежити за ними", - йдеться у повідомленні.

Начальник оперативно-пошукового відділу карного розшуку столиці Віталій Отрудько уточнив, що чоловіки відкрили люк та залишилися чекати на вулиці, а жінка спустилася до технічного колодязю та вирізала кабель.

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«Зловмисниця за допомогою інструментів вирізала близько вісімдесяти метрів кабелю. Після чого, чоловіки перерізали вказаний кабель на шматки, та поскладавши все до сумки, всі троє ринулися тікати з місця злочину. Однак ми відразу затримали їх та викликали слідчо-оперативну групу територіального управління поліції», – повідомив Отрудько.

За даними поліції, затримані - це 24-річна місцева мешканка та двоє уродженців іншої держави, 1956 та 1976 років народження, усі троє раніше потрапляли у поле зору правоохоронці за крадіжки та зберігання наркотиків.

Уточнюється, що ці особи нанесли збитків на суму 20000 грн.

У Києві вкрали кабелю урядового зв’язку на 20 тисяч / Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фігурантів затримали у порядку ст. 208 КПК України. Слідчі вилучили у них викрадений кабель урядового зв’язку та знаряддя вчинення злочину.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 3 ст. 185 (Замах на крадіжку) ККУ. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Поліція перевіряє причетність цих осіб до аналогічних злочинів по Києву.