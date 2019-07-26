Поліція очікує, що у заходах до хрещення Русі візьмуть участь понад 20 тисяч вірян

У Києві на масових заходах до 1031-ї річниці хрещення Київської Русі-України очікується понад 20 тисяч вірян.

Про це йшлося 26 липня під час відеоселекторної наради під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового та за участю голови Нацполіції України Сергія Князєва, інформує Департамент комунікацій НПУ.

"Так, за інформацією правоохоронців, участь у масових заходах тільки у столиці візьме понад 20 тисяч людей", - йдеться у повідомленні.

Князєв зазначив, що до забезпечення публічної безпеки будуть залучені всі підрозділи поліції. Зокрема, працюватимуть поліція діалогу, вибухотехніки, кінологи, спецпризначенці.

Також глава Нацполіції наголосив, що всі поліцейські надаватимуть усіляку допомогу громадянам, зокрема й вірянам, які є гостями столиці.

У свою чергу заступник голови Нацполіції – керівник патрульної поліції Олександр Фацевич зазначив, що поліцейські приділятимуть особливу увагу безпеці дорожнього руху на автошляхах держави під час переміщення значної кількості вірян.

Фацевич додав, що загалом до надання практичної допомоги під час забезпечення публічної безпеки готові й сили інших областей.

"Наголошую на налагодженні чіткої організації, алгоритму спільних дій при проведенні цих потужних заходів. Наша принципова справа – це безпека», – заявив Яровий.

Як повідомлялося, у суботу, 27 липня, у Києві відбудеться хресний хід Московського патріархату.

У неділю, 28 липня, Православна церква України вирушить у хресний хід на чолі з митрополитом Епіфанієм.

Зокрема, урочистості ПЦУ з нагоди 1031-ї річниці хрещення Русі-України розпочнуться о 8:30 у Софії Київській. Далі буде Український Хресний хід, молебень біля пам’ятника Володимиру, Молитва за Україну та проща до чудотворних святинь.

Фото: Нацполіція