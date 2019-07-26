У Києві кілька автобусів і тролейбусів змінять маршрут
Про це повідомили у КП «Київпастранс», інформує пресслужба КМДА.
Так, рух тролейбусів маршруту № 37-Абуде організовано: вул. Миколи Закревського – вул. Костянтина Данькевича – просп. Володимира Маяковського – вул. Марини Цвєтаєвої – вул. Лісківська – вул. Радунська – вул. Теодора Драйзера – вул. Братиславська – просп. Лісовий – вул. Мілютенка – вул. Кіото – ст. м. «Лісова» – вул. Кубанської України – Лісовий проспект – вул. Братиславська – вул. Теодора Драйзера – вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Марини Цвєтаєвої.
Тролейбусів маршруту № 37: вул. Милославська – вул. Радунська – вул. Теодора Драйзера – вул. Братиславська – просп. Лісовий– вул. Кубанської України – вул. Кіото – ст. м. «Лісова» – вул. Мілютенка – просп. Лісовий– вул. Братиславська – вул. Теодора Драйзера – вул. Радунська.
Автобусів маршруту № 11: ст. м. «Лісова» – вул. Мурманська – вул. Кіото – вул. Путивльська (до Кадіївського провулку) – вул. Путивльська – вул. Радистів (до вул. Ушицької) – вул. Радистів – просп. Броварський– вул. Мурманська – ст. м. «Лісова».
Автобусів маршруту № 11-Д: ст. м. «Лісова» – вул. Мурманська – вул. Кіото – вул. Путивльська (до Кадіївського провулку) – далі за власним маршрутом – вул. Радистів (до вул. Ушицької) – вул. Радистів – просп. Броварський – вул. Мурманська – ст. м. «Лісова».
Автобусів маршруту № 33: ст. м. «Лісова» – вул. Мурманська – вул. Кіото – вул. Мілютенка – просп. Лісовий – вул. Кубанської України – вул. Космонавта Волкова – просп. Лісовий – вул. Мілютенка – вул. Кіото – вул. Мурманська – ст. м. «Лісова».
Автобусів маршруту № 79: ст. м. «Лісова» – вул. Мурманська – вул. Кіото – вул. Кубанської України – просп. Лісовий– вул. Братиславська – вул. Теодора Драйзера – просп. Володимира Маяковського – вул. Каштанова – вул. Оноре де Бальзака – вул. Теодора Драйзера – вул. Братиславська – просп. Лісовий – вул. Кубанської України – вул. Кіото – просп. Броварський – вул. Мурманська – ст. м. «Лісова».
Автобусів маршруту № 81: ст. м. «Лісова» – вул. Мурманська – вул. Кіото – вул. Кубанської України – просп. Лісовий – вул. Космонавта Волкова – вул. Кубанської України – вул. Кіото – просп. Броварський – вул. Мурманська.
Автобусів маршруту № 154: ст. м. «Лісова» – вул. Мурманська – вул. Кіото – просп. Броварський – вул. Берегова – селище Рибне – вул. Берегова – просп. Броварський – вул. Мурманська – ст. м. «Лісова».