У Києві шестеро осіб напали на поліцейського

Правоохоронці затримали шістьох осіб, які напали на поліцейського, котрий намагався вирішити конфлікт на столичній Оболоні.

Про це у Facebook повідомив очільник столичної поліції Андрій Крищенко.

"Звичайне відпрацювання району щодо розкриття розбою завершилося для оперативника Оболонського управління поліції груповим нападом на одного", - написав він.

За словами Крищенка, поліцейський перебував на службі, коли побачив конфлікт між чоловіками. Правоохоронець представився, зробив зауваження - і на нього накинулися з кулаками.

"У відповідь він застосував травматичну зброю: зробив кілька попереджувальних пострілів, від яких ніхто не постраждав, і знепритомнів від удару пляшкою по голові. Наряди патрульних і оперативники по гарячих слідах затримали шістьох підозрюваних у нападі на поліцейського", - додав очільник поліції Києва.

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Крищенко нагадав, що за напад на поліцейського при виконанні передбачено до 15-ти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Водночас, у поліції Києва поінформували, що наразі поліцейський перебуває у медичному закладі. Уточнюється, що більше внаслідок події ніхто не постраждав.

Також у пресслужбі столичної поліції додали, що нападники на правоохоронця забрали у потерпілого зброю та сумку, в якій були особисті речі, документи і гроші. Згодом неподалік знайшли викрадені зброю та сумку з документами.

"Серед затриманих є неповнолітні та особи з кримінальним минулим",- уточнили у поліції Києва.

Окрім кримінального провадження за статтею 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, відкрито ще одну справу - за ч. 1 ст. 187 (Розбій) ККУ.