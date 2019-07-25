У Києві шестеро осіб напали на поліцейського
Про це у Facebook повідомив очільник столичної поліції Андрій Крищенко.
"Звичайне відпрацювання району щодо розкриття розбою завершилося для оперативника Оболонського управління поліції груповим нападом на одного", - написав він.
За словами Крищенка, поліцейський перебував на службі, коли побачив конфлікт між чоловіками. Правоохоронець представився, зробив зауваження - і на нього накинулися з кулаками.
"У відповідь він застосував травматичну зброю: зробив кілька попереджувальних пострілів, від яких ніхто не постраждав, і знепритомнів від удару пляшкою по голові. Наряди патрульних і оперативники по гарячих слідах затримали шістьох підозрюваних у нападі на поліцейського", - додав очільник поліції Києва.
Крищенко нагадав, що за напад на поліцейського при виконанні передбачено до 15-ти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.
Водночас, у поліції Києва поінформували, що наразі поліцейський перебуває у медичному закладі. Уточнюється, що більше внаслідок події ніхто не постраждав.
Також у пресслужбі столичної поліції додали, що нападники на правоохоронця забрали у потерпілого зброю та сумку, в якій були особисті речі, документи і гроші. Згодом неподалік знайшли викрадені зброю та сумку з документами.
"Серед затриманих є неповнолітні та особи з кримінальним минулим",- уточнили у поліції Києва.
Окрім кримінального провадження за статтею 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, відкрито ще одну справу - за ч. 1 ст. 187 (Розбій) ККУ.