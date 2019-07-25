Тестування на Ігри Нескорених відбудуться у столиці 27 липня

У Києві 27 липня відбудуться спортивні тестування в рамках відбору збірної України на Ігри Нескорених 2020 р. в Гаазі.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

"Участь у випробуванні візьмуть 170 ветеранів та військовослужбовців — більше, ніж в усі попередні роки відборів.

Тестування — перший захід для учасників, що успішно пройшли первинний відбір після онлайн-реєстрації. Під час заходу вони мають змогу спробувати свої сили у всіх видах спорту, в яких українська команда змагатиметься на міжнародних змаганнях, та під наглядом тренерів і лікарів обрати один або декілька найкращих для себе", - йдеться у повідомленні.

Під час тестувань також будуть присутні учасники торішніх збірних — цього року вони долучилися для проєкту як ментори та асистенти тренерів, які підтримують та консультують учасників під час випробувань та змагань.

Усі учасники спортивних тестувань, що пройдуть у Києві та вже пройшли у Львові та Одесі, будуть запрошені на Національні Ігри Нескорених у Києві 8 вересня — фінальній частині відбору, за підсумками якої відбіркова комісія прийматиме рішення про склад збірної України.

Фото: invictusgames.in.ua