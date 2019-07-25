На вихідних стартує капремонт Дарницької площі — рух обмежать

У столиці 27-28 липня розпочинається капітальний ремонт Дарницької площі, у зв'язку з роботами рух буде частково обмежено.

Про це повідомляє пресслужба Київавтодору.

Комунальники кажуть - працюватимуть цілодобово.

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“За сприятливої погоди плануємо закінчити оновлення уже до початку вересня. Почнемо працювати на 2 смугах руху від просп. Собороності до Харківського шосе. Ми вирівняємо бордюри і люки оглядових колодязів, замінимо усі 2 шари асфальту”, - розповіли у Київавтодорі.

Частково оновлять й піщано-щебеневу подушку. На тротуарах з'явиться гарна тротурана плитка ФЕМ, а освітлюватимуть площу енергоощадні ЛЕД-ліхтарі.

У Київавтодорі стверджують, що гарантія на нове дорожнє полотно — 5 років.