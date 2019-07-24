Більш як половина Києва може залишитися без питної води

Внаслідок незаконного будівництва, розпочатого в Деснянському районі столиці, 65% Києва може залишитися без питної води.

Про це заявляють в "Київводоканалі".

"У Деснянському районі столиці, в межах охоронної зони Деснянської водопровідної станції Київводоканалу, ведуться підготовчі роботи до будівництва. Київводоканал глибоко стурбований такою ситуацією, оскільки ділянка, яка зараз огороджується бетонним парканом, знаходиться безпосередньо на водоводах Д=1200-1400 мм, які транспортують воду з водозабірного ковша на очисні споруди водопровідної станції. Сам ківш теж розташований в районі 300 метрів від ділянки, що є нонсенсом та суперечить чинним санітарним правилам та нормам", - зазначили в комунальному підприємстві.

Як попереджає "Київводоканал", ківш та водоводи мають стратегічне значення для Києва, адже Деснянська водопровідна станція забезпечує 65% питної води міста.

"З водозабірних споруд ковша по сифонних водоводах вода поступає на насосну водопровідну станцію першого підйому. Далі по напірних водоводах подається на очисні споруди. Після проходження всіх циклів підготовки питна вода транспортується до домівок киян. Пошкодження водоводів, чи створення проблем в роботі ковша несуть загрозу стабільному забезпеченню питною водою більшої частини Києва", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що "Київводоканал" буде звертатися у відповідні інстанції для з’ясування обставин, за яких стала можлива підготовка до будівництва, а також вживатиме всіх можливих в рамках чинного законодавства заходів для збереження цілісності та охорони об’єктів інфраструктури Деснянської водопровідної станції.