Зеленський звільнив голів двох райдержадміністрацій у Києві

Президент України Володимир Зеленський у вівторок підписав розпорядження про звільнення Сергія Левади з посади голови Дарницької районної в місті Києві держадміністрації та Геннадія Заболотного з посади голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

Відповідні розпорядження оприлюднені сайті глави держави. "Звільнити ЛЕВАДУ Сергія Яковича з посади голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України", - йдеться у розпорядженні №236/2019-рп. Читайте також: Разумков не проти відбирати мандат у депутатів за прогули Згідно з розпорядженням №237/2019-рп, Геннадія Заболотного звільнено з посади голови Деснянської районної в місті Києві держадміністрації також у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента.