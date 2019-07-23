Зеленський звільнив голів двох райдержадміністрацій у Києві

Зеленський звільнив голів двох райдержадміністрацій у Києві

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський у вівторок підписав розпорядження про звільнення Сергія Левади з посади голови Дарницької районної в місті Києві держадміністрації та Геннадія Заболотного з посади голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

Відповідні розпорядження оприлюднені сайті глави держави.

"Звільнити ЛЕВАДУ Сергія Яковича з посади голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України", - йдеться у розпорядженні №236/2019-рп.

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Згідно з розпорядженням №237/2019-рп, Геннадія Заболотного звільнено з посади голови Деснянської районної в місті Києві держадміністрації також у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента.

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