У Києві щодня реєструється в середньому 160 злочинів

У столиці щодня в середньому реєструється 160 злочинів.

Про це 23 липня начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив під час засідання постійної комісії Київської міськради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції, інформує відділ комунікації поліції Києва.

«У столиці щодня в середньому реєструється 160 злочинів", - зазначив він.

За його словами, динаміка зниження спостерігається у скоєнні умисних убивств, заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, вчиненні розбійних нападів, грабежів і незаконних заволодінь автотранспортом.

"Якщо говорити про кількість злочинів, скоєних у громадських місцях, то їх зареєстровано на 15 відсотків менше, ніж у минулому році. Усе це говорить про те, що правоохоронці проводять посилену превентивну роботу", - уточнив Крищенко.

Загалом, за словами Крищенка, впродовж останніх років у столиці простежується поступове зниження рівня злочинності.

Очільник поліції Києва уточнив, що у першому півріччі 2019 року викрито 306 правопорушень щодо незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами.

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«Аналізуючи всі викриті правопорушення, можемо говорити, що незаконна зброя потрапляє в Київ не лише зі Сходу, а й із-за меж держави. Тому ми посилюємо співпрацю з іншими правоохоронними відомства для документування протиправної діяльності тих, хто займається транспортуванням зброї і боєприпасів з-за кордону», - додав очільник столичної поліції.