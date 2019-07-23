У центрі Києва аварія - без світла понад 20 вулиць

Через аварію без світла залишилися жителі Печерського району столиці, у парламенті також вимикали електроенергію.

Про це Громадському повідомили в «ДТЕК Київські електромережі».

«Відсутність електроенергії пов’язана з аварійним відключенням у мережі. Персонал ДТЕК працює над усуненням пошкодження обладнання», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, без світла залишилися жителі наступних вулиць: Пилипа Орлика, Михайла Грушевського, Рибальська, Шовковична, Омельяновича-Павленко, Леоніда Первомайського, Мечникова, Володимирська Велика Васильківська, Липська, Івана Мазепи, Московська, Григорія Царика, а також провулки: Івана Мар’яненка, Кості Гордієнка, Липський, Бутишів, Хрестовий, Силантіївський, узвіз Кловський, Печерський, Паркова дорога.

Фото: BN.ua