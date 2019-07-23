У центрі Києва горіла багатоповерхівка: евакуювали 12 осіб, загинула людина

“23 липня о 12:24 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на Кловському узвозі, 14/24, що в Печерському районі столиці. На місце події негайно було направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Прибувши на місце виклику, вогнеборці встановили, що пожежа виникла в одній із квартир на 5-му поверсі 7-поверхового житлового будинку”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, на верхніх поверхах на балконах знаходились люди, які не могли самостійно вийти через сильне задимлення та високу температуру.

Зазначається, що на момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів рятувальники не могли своєчасно стати на вуличні пожежні гідранти, адже на них знаходились припарковані автомобілі.

Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників, о 13:22 пожежа була локалізована, а о 13:30 ліквідована.

Зазначається, що під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали 12 осіб з верхніх поверхів. У квартирі, де виникла пожежа, рятувальники знайшли тіло жінки 1948 року народження.

На місце пожежі виїжджало 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 45 осіб особового складу Київського гарнізону.

Причина виникнення пожежі з’ясовуються правоохоронними органами.

Фото: racurs