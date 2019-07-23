Київ отримає тролейбуси з відеоспостереженням та кондиціонерами від “Богдана”

ДП «Автоскладальний завод №1» АТ «АК «Богдан Моторс» відправило вже 12 з 55 замовлених сучасних нових тролейбусів для КП «Київпастранс».

Про це повідомляє корпорація "Богдан".

"Уже 12 нових 19-метрових тролейбусів «Богдан Т90117» відвантажено для КП «Київпастранс». Всього для столиці замовлено 55 тролейбусів за результатами аукціону, який відбувся в січня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Згідно з умовами тендеру, всі замовлені тролейбуси будуть обладнані одним кондиціонером кабіни водія та двома кондиціонерами салону. До того ж, головною відмінністю цього тролейбусу є асинхронні тягові двигуни українського виробництва ДП завод «Електроважмаш» з м.Харків.

Читайте також: У Києві тимчасово зупинять два трамвайні маршрути

Усі тролейбуси будуть обладнані системою відеоспостереження і матимуть автономний хід до 1 км. Загальна пасажиромісткість тролейбусу складає 170 чол., з них 50 місць для сидіння.

Контракт з КП «Київпастранс» у повному обсязі ДП «Автоскладальний завод № 1» АТ «АК «Богдан Моторс» має намір виконати до кінця 2019 року.