У Києві пограбували авто інкасаторів — поліція

У Солом'янському районі столиці невідомий обікрав автомобіль інкасаторів.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар Солом’янського райуправління поліції Олена Мошко.

“Вчора дійсно надійшло повідомлення до Солом'янського управління поліції про те, що на вулиці Митрополита Липківського з інкасаторської машини витягнули два пакунки з грошима. Слідчим відділом Солом'янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 5 статті 186 (грабіж) Кримінального кодексу України”, - сказала Мошко.

Вона повідомила, що наразі зусилля правоохоронців спрямовані на те, щоб встановити зловмисника, який причетний до скоєння цього кримінального правопорушення і всі обставини цієї події.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ввечері 22 липня невідомий обікрав автомобіль інкасаторів у Солом'янському районі Києва.

За даними ЗМІ, невідомий заволодів понад 1 млн грн.