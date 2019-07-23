На перетинах Богатирської із проспектами Оболонським і Бандери обмежать рух
Про це інформує КК «Київавтодор».
"Ми розпочинаємо капітальний ремонт 4 шляхопроводів на перетині вул. Богатирської з просп. Оболонським і просп. Бандери. Першими ремонтуватимемо споруди у напрямку Північного мосту", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 27 липня двосторонній рух буде організовано по одній стороні (по шляхопроводах у напрямку виїзду з міста).Під час робіт замінять асфальтове покриття, заллють нову монолітну плиту, підсилять опори і балки прогонів.
Як повідомили в КК «Київавтодор», перші відремонтовані споруди планується відкрити до кінця цього року. А з весни 2020 розпочати роботи на сусідньому боці.
Зазначається, що капітальний ремонт проводитимуть одночасно з оновленням просп. Бандери, щоб не обмежувати рух двічі.