На Дарницькій ТЕЦ у Києві сталася пожежа

На одному з агрегатів ТЕЦ сталося закорочення проводів, пожежу вдалося оперативно ліквідувати, потерпілих немає.

Про це у Facebook повідомило ГУ ДСНС у Києві.

“20 липня о 21:50 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшла інформація про те, що на території ТЕЦ на вул. Гната Хоткевича, сталося коротке замкнення електропроводів з подальшим горінням силового агрегату, який міститься на спеціалізованому козловому крані”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, о 22:08 пожежа була локалізована, а вже о 22:26 - ліквідована.

Вогонь гасили пʼять одиниць техніки та 23 працівники особового складу ГУ ДСНС у Києві.

На щастя, обійшлося без потерпілих.