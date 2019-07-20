Порядок на виборах у Києві охоронятимуть 6,5 тисячі поліцейських

6,5 тисячі столичних поліцейських забезпечують правопорядок під час дострокових виборів депутатів Верховної Ради.

Про це повідомляє відділ комунікаціїполіції Києва.

“Окрім того створені групи швидкого реагування, вибухотехніків і кінологів, а також посилені слідчо-оперативні групи. Основними завданнями правоохоронців є збереження виборчої документації, недопущення порушень публічного порядку та оперативне реагування на можливі правопорушення”, - йдеться у повідомленні.

Як підкреслив начальник столичної поліції Андрій Крищенко, правоохоронці повністю готові до забезпечення правопорядку в день голосування.

«Поліція Києва уже проводить охоронні заходи: крім посиленого патрулювання вулиць, на службу заступили поліцейські для охорони всіх 1108 виборчих дільниць, на всіх 13 окружних виборчих комісій і, звісно, підсилена охорона публічного порядку біля Центральної виборчої комісії. Відзначу, що проведена серйозна підготовча робота, а відтак усі бюлетені завезені на виборчі дільниці – і їх охороняють наші поліцейські», - зазначив Крищенко.

За словами правоохоронця, поліція уважно стежила за дотриманням законодавства під час передвиборчої кампанії. У результаті слідчі розслідують 38 кримінальних проваджень, зокрема це - перешкоджання здійсненню виборчого права, хуліганства, умисне пошкодження майна та спроби підкупу виборців. За всіма цими фактами проводяться досудові розслідування.

«Сьогодні вже було зафіксовано кілька викликів щодо проведення незаконної агітації у так званий день тиші. Усі вони перевіряються, поліцейські вивчать матеріали – і приймуть відповідні рішення», - наголосив Крищенко.

Начальник поліції Києва також зауважив, що правоохоронці несуть службу позмінно на виборчих дільницях і посилено патрулюють групи швидкого реагування. Також створені додаткові слідчо-оперативні групи для швидкого реагування на всі повідомлення про порушення у день виборів.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання та про призначення позачергових парламентських виборів на 21 липня.

Центральна виборча комісія зареєструвала понад 2,7 тис. кандидатів, які балотуються до ВР за списками 22 партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та понад 3,2 тис. кандидатів в одномандатних виборчих округах.

Фото: Національна поліція