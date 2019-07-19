Біля Верховної Ради затримали дезертира з гранатою

Поряд з будівлею парламенту поліцейські затримали чоловіка з гранатою, який, за попередніми даними, перебуває в розшуку за дезертирство.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

“Під час патрулювання на вулиці Грушевського працівники поліції полку особливого призначення №2, які несуть службу у посиленому режимі, побачили чоловіка, котрий підозріло поводився, а відтак вирішили з ним поспілкуватися. Під час поверхневої перевірки у нього виявили гранату і запал. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції”, - йдеться в повідомленні.

Читайте також: У будинку на Рівненщині, де від вибуху загинули діти, знайшли міни та авіабомби Зазначається, що затриманим виявився 22-річний житель Полтавської області. З ним спілкуються слідчі. За попередніми даними встановлено, що молодик перебуває в розшуку за дезертирство.

Вилучену гранату направлять на експертні дослідження.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації пригоди.