Біля Верховної Ради затримали дезертира з гранатою
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Укрінформ
Поряд з будівлею парламенту поліцейські затримали чоловіка з гранатою, який, за попередніми даними, перебуває в розшуку за дезертирство.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.
“Під час патрулювання на вулиці Грушевського працівники поліції полку особливого призначення №2, які несуть службу у посиленому режимі, побачили чоловіка, котрий підозріло поводився, а відтак вирішили з ним поспілкуватися. Під час поверхневої перевірки у нього виявили гранату і запал. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції”, - йдеться в повідомленні.
Вилучену гранату направлять на експертні дослідження.
Вирішується питання щодо правової кваліфікації пригоди.